FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui und der Großküchenausrüster Rational kehren wieder in den MDax ein. Die Deutsche Börse verkündete die Wiederaufnahme am Mittwochabend bei ihrer Juni-Überprüfung der Indizes gemeinsam mit mehreren anderen Wechseln. Die im März an die Börse zurückgekehrte Parfümeriekette Douglas wurde im Kleinwerte-Index SDax aufgenommen. Im Dax blieb alles beim Alten.

Die Deutsche Börse überprüfte die Indizes der Dax-Familie, bestehend aus dem Leitindex Dax, dem MDax für mittelgroße Unternehmen, dem SDax für die kleineren Unternehmen sowie dem Technologiewerte-Index TecDax . Die Änderungen treten am Montag, 24. Juni, in Kraft.

Neben Tui und Rational wird ab dann auch der Nutzfahrzeughersteller Traton im MDax gelistet - dieser steigt aus dem SDax auf. Dafür steigen das Biotechunternehmen Morphosys, der Wechselrichterhersteller SMA Solar und der Autovermieter Sixt in den Kleinwerte-Index ab.

Aus dem SDax müssen sich zudem Heidelberger Druck, der Versicherer W&W und der Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera verabschieden.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ngu/ck/gl

