Zurich Insurance: Verwöhnprogramm für Aktionäre!

Zurich Insurance (ZURN) CH0011075394

Rückblick

Im Halbjahresvergleich sehen wir ein Plus von etwas über fünf Prozent bei der Zurich-Insurance-Aktie. Das Wertpapier befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Eine engere Range sehen wir über den Zeitraum der letzten zweieinhalb Wochen. Für einen Ausbruch nach oben spricht das höhere Handelsvolumen an den Tagen mit steigenden Kursen.

Zurich-Insurance-Aktie: Chart vom 05.06.2023, Kürzel: ZURNN, Kurs: 473.9 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Kaufsignal setzen wir oberhalb der Kurslücke vom 4. auf den 5. April. Unser nach Measured Move ermitteltes Kursziel liegt bei 505 CHF.

Mögliches bärisches Szenario

Unter der unteren gelben Linie wäre das Setup zunächst einmal kaputt, so dass wir uns anderwitig umsehen würden.

Meinung:

Mit einer erneuten Dividendenerhöhung und dem ehrgeizigen Plan, künftig satte 75 Prozent des Gewinns auszuschütten, lässt die Zurich Insurance ihre Aktionäre am Erfolg teilhaben. Als wäre das nicht genug, plant der Konzern auch noch einen massiven Aktienrückkauf im Wert von 1.1 Milliarden CHF - ein klares Signal des Vertrauens in die eigene Stärke. CEO Greco betont jedoch, dass trotz dieser großzügigen Ausschüttungen die Entwicklung des Unternehmens nicht zu kurz kommt. Er verweist auf die beeindruckende Tatsache, dass die Versicherungsgesellschaft in den vergangenen Jahren Übernahmen im Umfang von bis zu 4 Milliarden USD aus eigener Kraft finanzieren konnte. Diese Fähigkeit unterstreicht die robuste finanzielle Basis des Konzerns, die es ihm erlaubt, sowohl seine Investoren zu verwöhnen als auch entschlossen in die Zukunft zu investieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 68.31 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 130.80 Mio. EUR

Meine Meinung zu Zurich Insurance ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/zurich-insurance-aktie-in-gruen-zurich-ceo-betont-fokus-auf-profitabilitat-und-wachstum-1033414608

Veröffentlichungsdatum: 05.06.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.