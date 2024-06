Die umfassende Integration der Salesforce Einstein-KI mit der Five9-Plattform schafft Kapazitäten für relevante hyperpersonalisierte Kundenerlebnisse

Five9, (NASDAQ: FIVN), Anbieter der Intelligent CX Platform, gab heute den nächsten Schritt seiner Zusammenarbeit mit Salesforce bekannt, die sich auf die Bereitstellung von gemeinsamen KI-gestützten Lösungen konzentriert, um das Kundenerlebnis (CX) im Kontaktzentrum zu verbessern. Die aktuellste Version von Five9 für Service Cloud Voice mit Partner Telephony kombiniert Salesforce Einstein mit den KI-Lösungen der Suite von Five9, um die Mitarbeiter zu befähigen, den Kundenanforderungen besser gerecht zu werden, das Verständnis des Gesamtbetriebs des Contact-Center-Managements zu verbessern und Kundenlösungen zu bieten, die die Erwartungen übertreffen.

Durch Nutzung der offenen APIs von Five9 und von Five9 TranscriptStream identifiziert die Einstein KI-Engine die Möglichkeiten, um die Mitarbeiter mit Echtzeitlösungen auszustatten und somit "Next Best Action"-Anleitungen für die Mitarbeiter anzufordern. Die Lösung kann auch eine Echtzeittranskription von Kundengesprächen erstellen, Mitschnitte auf ihre Richtigkeit und die Relevanz für andere Kundenkontaktpunkte überprüfen und die Ausstattung mit Salesforce Einstein Conversation Insights zur Verfügung stellen, um die Conversation Intelligence zu stärken.

"Five9 versteht, wie wichtig es ist, das Kundenerlebnis durch innovative Technologie und nahtlose Integrationen zu verbessern", so Dan Burkland, President, Five9. "Unsere Zusammenarbeit mit Salesforce erweitert die Grenzen des Machbaren. Das Einbringen von KI-Erkenntnissen von Einstein im Contact Center und CRM (Customer Relationship Management) eliminiert die sich wiederholenden Aufgaben, wobei darüber hinaus Mitarbeiter mit den "Next Best Action"-Anleitungen unterstützt werden, von denen sie wissen, dass sie ihnen helfen werden, effektiver zu sein."

Mit mehr als 15 Jahren gehört die Salesforce-Five9-Zusammenarbeit zu einer der längsten im CaaS (Contact Center as a Service), wobei Five9 zuletzt Five9 Call Dispositions für Mitarbeiter einrichtete, um den Zugang im Rahmen des Salesforce Omni-Channel Widgets oder der Voice Call Seite zu ermöglichen. Diese Konfiguration versetzt Unternehmen in die Lage, Call Dispositions im Rahmen der Five9 Anruf-Datenbank automatisch zu aktualisieren, um die Berichtsgenauigkeit über die gesamte Integration hinweg sicherzustellen. Beide Unternehmen erfüllen den wachsenden Bedarf an KI-Lösungen, um die Kundenbindung zu verbessern, unabhängig davon, wo sich die Interaktion im Rahmen der Customer Journey befindet.

"Die umfassendere Integration von Five9 mit Salesforce Einstein bietet ein neues Maß an Auswahl für Kunden, die nach KI-Funktionen suchen, die am besten zu den Anforderungen ihres Contact Centers und den bestehenden Technologieinvestitionen passen", so Sheila McGee-Smith, President Principal Analyst bei McGee-Smith Analytics. "In Verbindung mit Funktionen wie Five9 TranscriptStream das ebenfalls heute angekündigt wurde können Unternehmen die Arbeitsbelastung eines Mitarbeiters drastisch reduzieren und gleichzeitig das Gesamterlebnis des Kunden verbessern. Dieser nächste Schritt in der Salesforce-Five9-Beziehung zeigt das Engagement jedes Unternehmens für seinen großen gemeinsamen Kundenstamm, um ganz einfach von den neuesten KI-Innovationen profitieren zu können."

"Service Cloud Voice mit Five9 verwendet KI, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten", so Ryan Nichols, Chief Product Officer, Service Cloud, Salesforce. "Unsere Zusammenarbeit konzentriert sich auf mehr als eine "einzelne Glasscheibe" Wir führen Kundendaten, Kenntnisse und nun auch Gesprächsprotokolle in Echtzeit zusammen, um die KI zu trainieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und Ihre Kunden zu begeistern."

Diese neuen Verbesserungen von Five9 für Service Cloud Voice mit Partner Telephony werden ab 30. Juni zur Verfügung stehen.

Für einen tieferen Einblick in die Integration in Service Cloud Voice, einschließlich der verbreiteten Anwendungsfälle, melden Sie sich bitte für das Webinar an "Unlock Efficiency with the Power of AI: Five9 and Salesforce Service Cloud Voice" am Dienstag, den 23. Juli.

Eine On-Demand-Wiedergabe des gemeinsamen December 2023 Five9 und Salesforce Webinars ist auch hier erhältlich, um Themen abzudecken, einschließlich der Anwendung von Daten zur Personalisierung und für Best Practices zur Nutzung von Engagement-Daten, um Erfahrungen zu verbessern und Informationen einzuholen, wie Unternehmen kundenorientierter werden können.

