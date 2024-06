MUMBAI, Indien, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

~ Stärkt die Führungsrolle im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem wettbewerbsfähigen Tarif von 0,032 USD pro kWh

Avaada Energy, ein führender Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien und Teil der Avaada Group, freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen einen historischen Meilenstein erreicht hat, indem es in einer kürzlich von der Renewable Energy Implementing Agency (REIA) National Thermal Power Corporation (NTPC) veröffentlichten Ausschreibung den Zuschlag für ein Solarprojekt mit einer Kapazität von 1050 MWp erhalten hat. Diese Errungenschaft unterstreicht die Kompetenz und das Engagement von Avaada, einen Beitrag zu Indiens Zielen im Bereich der erneuerbaren Energien zu leisten.

Das Unternehmen hat sich ein bedeutendes Solarprojekt mit einer Kapazität von 1050 MWp zu einem wettbewerbsfähigen Tarif von 0,032 USD pro kWh gesichert, das innerhalb von 24 Monaten nach Unterzeichnung des 25-jährigen Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement, PPA) fertiggestellt werden soll. Damit unterstreicht Avaada Energy sein Engagement für die effiziente und effektive Umsetzung von Großprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien.

Zusätzlich zu diesem bahnbrechenden Gewinn hat Avaada Energy einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht, indem es Finanzierungszusagen und PPAs für über 15 GWp in Indien erhalten hat. Dieses umfangreiche Portfolio unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Landschaft der erneuerbaren Energien landesweit voranzubringen.

Vineet Mittal, Chairman der Avaada Group, kommentierte diese bedeutende Entwicklung wie folgt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir den Zuschlag für das größte Einzelangebot von 1050 MWp von NTPC erhalten haben. Dieser Erfolg unterstreicht nicht nur unsere Fähigkeit, Großprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien durchzuführen, sondern bekräftigt auch unser Engagement, Indiens Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft zu unterstützen. Die Überschreitung des Portfolios auf über 15 GWp ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams, seinen innovativen Ansatz und sein Engagement für hervorragende Leistungen.

"Meine Zuversicht, an größeren Ausschreibungen teilzunehmen zu können, ist nach der erfolgreichen Fertigstellung des 1250-MWp-Projekts an einem einzigen Standort in Rajasthan im Jahr 2022 gestiegen, das bis 2023 das größte von einem IPP entwickelte Einzelprojekt der Welt war. Als Avaada haben wir uns im Bundesstaat Maharashtra auch in den Bereich der Agri-Photovoltaik-Lösungen vorgewagt, um unser Portfolio weiter zu diversifizieren und zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken beizutragen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, das Wachstum der erneuerbaren Energien in Indien voranzutreiben und einen Beitrag zu einem grüneren Planeten zu leisten."

Nach der Inbetriebnahme soll das Solarprojekt jährlich etwa 1.800 Millionen Einheiten erneuerbarer Energie erzeugen und damit einen wichtigen Beitrag zur grünen Energieversorgung Indiens leisten und mehr als 1.200.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Diese Initiative wird voraussichtlich eine bedeutende Rolle bei der Verringerung der Kohlenstoffemissionen spielen, mit einer erwarteten jährlichen CO2-Reduzierung von ca. 1.681.200 Tonnen, was mit den indischen Klimazielen übereinstimmt. Dieses Projekt wird die wachsende Präsenz von Avaada im Bereich der erneuerbaren Energien erheblich verstärken.

Über die Avaada Group

Die Avaada Group steht an der Spitze der Energiewende und ist in der Erzeugung erneuerbarer Energien, der Herstellung von Solarzellen, der Entwicklung umweltfreundlicher Kraftstoffe wie grünem Ammoniak, grünem Methanol und nachhaltigem Flugkraftstoff sowie der Bereitstellung von Energiespeicherlösungen tätig. Unter der Führung von Vineet Mittal hat sich der Konzern zu einem bedeutenden globalen Energieunternehmen entwickelt. Avaada Energy, die Sparte für erneuerbare Energien, strebt bis 2026 eine Kapazität von 11 GWp an. Die starken Umsetzungskapazitäten und die nachweisliche Erfolgsbilanz von Avaada haben bedeutende internationale Investitionen angezogen, darunter eine Fondzusage über 1,3 Mrd. USD im Jahr 2023, mit einer Zusage über 1 Mrd. USD von Brookfields Energy Transition Fund und 300 Mio. USD von GPSC, PTT Group of Thailand.