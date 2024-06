© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Frankreich: Remy Cointreau, Jahreszahlen 09:00 Uhr, Deutschland: CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024 u.a. mit Metro, Hornbach, Infineon, Adidas, Kontron, Warschau 10:00 Uhr, Deutschland: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 Uhr, Deutschland: DWS Group, Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 14:00 Uhr, Deutschland: Zooplus, Hauptversammlung in München 14:00 Uhr, Deutschland: PWO, Hauptversammlung in Offenburg …