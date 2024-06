Wer zum richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Aktie einsteigt, kann reich werden. Zwei Aktien haben das in der Vergangenheit gezeigt. Können sie das wieder schaffen? Das ist der Traum vieler Anleger. Man investiert einen überschaubaren Betrag in ein noch unbekanntes Unternehmen und mit der Zeit entwickelt sich der Konzern zu einem Marktführer und das kleine Investment zu einem großen Vermögen. Solche Aktien zu finden ist aber nicht so leicht und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...