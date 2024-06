Ethereum Kurs: Allzeithoch im Juni?

Die Stimmung am Kryptomarkt könnte kaum besser sein. Der Bitcoin-Kurs liegt weit über der 70.000 Dollar Marke und davon profitieren auch die meisten Altcoins. BNB konnte zwischenzeitlich die 700 Dollar Marke knacken und auch bei SOL konnten Anleger Gewinne mitnehmen. Die Euphorie der Marktteilnehmer zieht natürlich auch nicht an Ethereum vorbei. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung (ETH) steuert inzwischen wieder auf die 4.000 Dollar Marke zu und auch die Chancen, dass es im Juni noch zu einem neuen Allzeithoch kommt, stehen gut. Zumindest gibt es einige Gründe, die darauf hindeuten.

Ethereum ETFs

Wer den Kryptomarkt in den letzten Monaten mitverfolgt hat, weiß, dass sich die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA positiv auf den gesamten Markt ausgewirkt hat und den Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch katapultiert hat. Schon vor der Zulassung im Januar ist der Kurs ordentlich gestiegen und als die börsengehandelten Fonds dann tatsächlich auf den Markt gekommen sind, hat es nicht mehr lange gedauert, bis das Allzeithoch erreicht wurde.

(Bitcoin Kursentwicklung im letzten halben Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Die Spot Bitcoin ETFs brechen einen Rekord nach dem anderen in den USA und haben seit der Markteinführung Milliarden von Dollar in den Markt gespült und dasselbe wird auch von den Ethereum ETFs erwartet, da die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erst kürzlich grünes Licht für die Fonds gegeben hat.

Ökosystem wächst

Auch ein Blick auf die On-Chain-Daten zeigt, dass die Zeichen bei Ethereum auf Wachstum stehen. Nicht nur in Bezug auf den Kurs könnte es bei ETH schon bald zu einem neuen Allzeithoch kommen, auch die Nutzerzahlen der Blockchain explodieren.

ETF or not, the Ethereum ecosystem is growing. Fast. pic.twitter.com/8XLtyN5dv5 - Bitwise (@BitwiseInvest) June 5, 2024

Neben starken On-Chain-Daten dürfte auch die allgemeine Marktstärke dazu beitragen, dass der ETH-Kurs schon bald ein neues Allzeithoch erreicht. Schon das ganze Jahr über zeichnet sich eine Meme Coin Season ab, die sicher auch zum Wachstum des Ethereum-Ökosystems beiträgt, wenn man bedenkt dass Token wie PEPE und FLOKI, die auf Ethereum basieren, zusammen auf eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar kommen. Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass Meme Coins in diesem Bullrun eine zentrale Rolle spielen werden und mit WienerAI ($WAI) könnte bereits der nächste große Meme Coin auf Ethereum gelauncht werden.

WienerAI ($WAI) steuert auf 5 Millionen Dollar Marke zu

WienerAI liefert einen Mix aus Meme- und KI-Coin und vereint damit zwei Bereiche, die am Kryptomarkt aktuell sehr gefragt sind. Meme Coins gehören heuer zu den gewinnbringendsten überhaupt und auch alles, was mit dem Thema Künstliche Intelligenz zu tun hat, ist derzeit extrem gehyped. WienerAI vereint diese beiden Welten in einem Projekt, was sich als äußerst gewinnbringend erweisen könnte. Das zeigt auch die hohe Nachfrage im Presale. Inzwischen steuert der Token schon auf die 5 Millionen Dollar Marke zu, obwohl $WAI noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird.

(WienerAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Mit einem eigenen Trading Bot wurde bereits die erste KI-Funktion vorgestellt und als ERC-20-Token hat $WAI auch eine Staking-Funktion zu bieten, die Anlegern hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wenn sie ihre Token staken und damit für mindestens eine Woche nach dem Launch sperren. Die APY (jährliche Rendite) wird dabei dynamisch anhand der Größe des Staking Pools berechnet und ist vor allem am Anfang extrem hoch, wenn noch nicht so viele Käufer ihre Token staken. Analysten erwarten, dass der $WAI-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wie es im aktuellen Marktumfeld häufig zu beobachten ist.

