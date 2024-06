EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Personalie

Rational AG ist zurück im MDAX-Index und heißt neue Mitglieder im Aufsichtsrat willkommen



06.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rational AG ist zurück im MDAX-Index und heißt neue Mitglieder im Aufsichtsrat willkommen Landsberg am Lech, 6. Juni 2024 Die Deutsche Börse teilte dem Kapitalmarkt am Abend des 5. Juni 2024 mit, dass Rational wieder im MDAX vertreten sein wird. "Nach unserer vorübergehenden Abwesenheit freuen wir uns, ab dem 24. Juni 2024 wieder ein Teil des MDAX und damit der DAX-Familie zu sein", berichtet Rational CEO Dr. Peter Stadelmann. Der dreimonatige Ausschluss erfolgte, da zu Beginn des Jahres ein Indexkriterium nicht erfüllt wurde. Die Deutschen Börse sieht als formales Qualitätskriterium für gute Unternehmensführung vor, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gemäß der Definition des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) "unabhängig" ist. Der bisherige Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Rational AG, Dr. Hans Maerz, erfüllte dieses Kriterium aufgrund seiner langjährigen Amtszeit als Aufsichtsrat nicht mehr. Mit einer Amtszeit von mehr als 12 Jahren wurde er gemäß DCGK nicht mehr als unabhängig gewertet. Dies hatte Rational ordnungsgemäß in seiner Entsprechenserklärung mitgeteilt. Die Nachfolgeregelung des Unternehmens sah zur ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2024 eine teilweise Neubesetzung des Aufsichtsrats vor. Herr Dr. Maerz trat wie geplant nach etwas mehr als 12 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft an. Den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernimmt fortan die neu gewählte Aufsichtsrätin Frau Clarissa Käfer. "Richtige und gute Unternehmensführung ist und war bei Rational schon immer ein Kernelement des Unternehmenserfolges. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Schritt nun auch wieder die formalen Kriterien der guten Unternehmensführung der deutschen Börse erfüllen", erläutert Herr Dr. Stadelmann. "Wir danken Herrn Dr. Maerz für seine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit im Aufsichtsrat. Mit Frau Käfer können wir uns keine bessere Nachfolgerin vorstellen. Sie ist als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin eine ausgewiesene Spezialistin für Finanzen und Rechnungslegung und zudem eine Kennerin unserer Branche", ergänzt der CEO. Neben Frau Käfer wurden Herr Dr. Christoph Lintz und Herr Moritz Graser, Sohn von Herrn Walter Kurtz, ebenfalls neu in den Aufsichtsrat des Unternehmens aufgenommen. Walter Kurtz, Erich Baumgärtner, Werner Schwind und Dr. Johannes Würbser wurden als Mitglieder des Gremiums bestätigt. Herr. Kurtz wurde wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die Neubesetzung des Aufsichtsrats lässt eine deutliche Verjüngung und damit einen geordneten Generationenwechsel erkennen. Zudem ist erstmals eine Frau Teil des Gremiums. Gruppenweit beschäftigt der Rational-Konzern über 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Intern werden diese als U.i.U. (Unternehmer im Unternehmen) bezeichnet. "Unsere U.i.U. sind entscheidend für unseren Erfolg und machen Rational zu einem großartigen Unternehmen. Wir haben großes Vertrauen in unsere U.i.U., erwarten aber auch, dass sie sich bestmöglich einsetzen, um unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten" berichtet der CEO. Den Mitarbeitern scheint dies zu gefallen. 87 Prozent von ihnen sind laut der jüngsten Umfrage stolz darauf, bei Rational zu arbeiten.

Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com Redaktionshinweis: Der Rational-Konzern ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt über 2.600 Mitarbeiter, davon rund 1.480 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit.



06.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com