Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2024



06.06.2024 / 07:00 CET/CEST





PRESSEMITTEILUNG Pratteln, 06. Juni 2024 Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2024 Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 50. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Freitag, 28. Juni 2024 um 11:00 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel, statt. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats. Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat, den Nennwert pro Inhaberaktie von heute CHF 9 auf CHF 1 zu reduzieren und das bestehende Kapitalband bis 2029 zu verlängern und umfangmässig anzupassen. Die weiteren Traktanden können der vollständigen Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlung abrufbar. Kontakt: Highlight Event und Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97 info@hlee.ch

www.hlee.ch



