PRESSEMITTEILUNG | LEONTEQ STARTET ZUSAMMENARBEIT MIT NEON Zürich, 6. Juni 2024 Leonteq startet eine Zusammenarbeit mit neon. Dabei wird neon ihren Kundinnen und Kunden das ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR im Rahmen ihres kürzlich lancierten Sparplans ohne Kauf- oder Depotgebühren anbieten. Als Challenger des traditionellen Schweizer Bankings bietet die neon Switzerland AG (neon) eine benutzerfreundliche Konto- und Anlagelösung als App für alle Smartphones an. Über 200'000 Kundinnen und Kunden nutzen derzeit die Dienstleistungen von neon. Damit ist neon die am weitesten verbreitete, unabhängige Schweizer Lösung für ein günstiges Zahlungsverkehrskonto auf dem Smartphone. Die Zusammenarbeit zwischen neon und Leonteq zielt darauf ab, einen neuen Wachstumsmarkt für Sparpläne in der Schweiz zu erschliessen. In diesem Zusammenhang hat Leonteq vor kurzem ein spezielles ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR lanciert, das neon-Kundinnen und -Kunden monatliche Investitionen in kleinen Beträgen ermöglicht. Alessandro Ricci, Head Investment Solutions bei Leonteq: «Unser gemeinsames Ziel mit neon ist es, den Anlageprozess für Privatanleger zu vereinfachen. Zusammen mit dem schnell wachsenden Fintech bieten wir einen einfachen und erschwinglichen Zugang zu einer unkomplizierten Anlagelösung, die durch den ETP+ Wrapper eine erhöhte Anlegersicherheit bietet.» Timo Hegnauer, Head of Trading bei neon: «Wir freuen uns, gemeinsam mit etablierten Partnern wie Leonteq auch den Schweizer Retail-Markt für Sparpläne zu erobern. Als eines der führenden Finanztechnologie-Unternehmen bringt Leonteq ihre Expertise und ihre innovativen Produkte zu neon invest. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Hürden für Investitionen zu beseitigen: Indem wir unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen des neuen neon-Sparplans die Möglichkeit bieten, den FuW Swiss 50 Index NTR mit 0% Handelsgebühren zu kaufen, erweitert unsere Kooperation mit Leonteq unser Angebot an Anlagen mit 0% Kaufgebühren um ein Produkt mit Fokus auf die Schweiz.» ÜBER DEN ETP+ AUF DEN FUW SWISS 50 INDEX NTR Der FuW Swiss 50 Index NTR wurde von der Redaktion der Finanz und Wirtschaft (FuW) entwickelt und umfasst die 50 grössten handelbaren Schweizer Unternehmen. Die Auswahl der Unternehmen im Index erfolgt halbjährlich nach der frei handelbaren Marktkapitalisierung und unter Berücksichtigung von Mindestliquiditätsanforderungen. Die grössten 25 Unternehmen werden doppelt gewichtet, während die restlichen 25 Unternehmen einfach gewichtet werden, was zu einer breiteren Diversifizierung im Vergleich zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes führt. Das kürzlich lancierte ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR ist an der BX Swiss kotiert. Jan Schwalbe, Chefredakteur der Finanz und Wirtschaft: «Wir haben den FuW Swiss 50 Index im November 2022 mit dem Ziel lanciert, Anlegern Zugang zu einem angemessenen Abbild des Schweizer Aktienmarktes zu verschaffen. Im Gegensatz zu traditionellen Indizes umfasst der FuW Swiss 50 Index 13 verschiedene Branchen und weist keine nennenswerten Klumpenrisiken für einzelne Indexkonstituenten auf. Wir freuen uns, dass unser Index von neon für ihren Sparplan ausgewählt wurde.» KONTAKT

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).

