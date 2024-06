News von Trading-Treff.de Allzeithochs an der Wall Street bei Nasdaq und S&P500, während der DAX spät in Schwung kommt. Neue Trading-Ideen am Donnerstag den 06.06.2024 DAX etabliert die Mehrwochentiefs Die Bandbreite des DAX ist seit rund 2 Wochen recht fest definiert. Dabei konnte auf der Unterseite mehrfach der 18.400er-Bereich angetestet und als Unterstützung etabliert werden. Wir hatten daher ein Dreieck in der Mittwochsanalyse vom 05.06.2024 ...

