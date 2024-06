DJ MÄRKTE ASIEN/Zinssenkungshoffnungen stützen Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag überwiegend mit Aufschlägen. An der Börse in Südkorea findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Die Börsen in der Region folgen den positiven Vorgaben der Wall Street. Dort hatten weiter fallende Marktzinsen gestützt, nachdem etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten Zinssenkungshoffnungen geschürt hatten. Die Märkte "erwärmen sich allmählich für die Idee" einer Zinssenkung der US-Notenbank im September, so Alvin T. Tan, Leiter der Asien-FX-Strategie bei RBC Capital Markets.

Rückenwind erhalten die globalen Zinssenkungserwartungen auch davon, dass die Bank of Canada am Mittwoch ihre Leitzinsen gesenkt hat. Zudem wird weithin erwartet, dass die Europäische Zentralbank am Nachmittag nachzieht und ebenfalls ihre Zinsen senkt.

Technologieaktien werden in der gesamten Region vom KI-Chipriesen Nvidia gestützt, dessen Marktkapitalisierung im US-Handel getragen vom KI-Boom erstmals auf 3 Billionen Dollar gestiegen ist. So verbessert sich die Aktie des Auftragschipherstellers TSMC in Taiwan um 5,3 Prozent.

In Tokio steigt der Nikkei-Index um 0,7 Prozent, gestützt von Technologie- und Elektronikwerten. Die Aktien des Halbleiterzulieferers Advantest steigen um 4,4 Prozent. Tokyo Electron gewinnen 3,7 Prozent.

In Hongkong rückt der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent vor, auf dem chinesischen Festland gibt der Schanghai-Composite indessen leicht um 0,1 Prozent nach. Obwohl sich die Dienstleistungsaktivität in China im Mai beschleunigt hat, scheinen die Aktien in Hongkong keine klare Tendenz zu haben, da der S&P Global PMI für Hongkong im Mai gesunken sei, was ein schwächeres Geschäftsumfeld widerspiegele, so Sonija Li, Head of Retail Research bei der Maybank Investment Bank.

Auch an der Börse in Sydney geht es nach oben. Der S&P/ASX 200 steigt um 0,8 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die guten Vorgaben aus dem US-Handel.

In Indien kommt der BSE Sensex von Aufschlägen von 0,9 Prozent zu Handelsbeginn wieder etwas zurück und notiert aktuell rund 0,5 Prozent im Plus. Die Parlamentswahlen hatten an der Börse des Landes in den vergangenen Tagen für kräftige Kursbewegungen gesorgt. Nach massiven Abgaben am Dienstag erholte sich der Sensex zur Wochenmitte wieder.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.829,00 +0,8% +3,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.761,68 +0,7% +16,1% 08:00 Kospi (Seoul) FEIERTAG Schanghai-Comp. 3.062,93 -0,1% +3,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.533,22 +0,6% +8,3% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.345,56 +0,5% +3,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.611,53 +0,2% +11,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0890 +0,2% 1,0871 1,0873 -1,4% EUR/JPY 169,63 -0,0% 169,66 169,75 +9,0% EUR/GBP 0,8509 +0,1% 0,8502 0,8511 -1,9% GBP/USD 1,2798 +0,1% 1,2786 1,2774 +0,5% USD/JPY 155,77 -0,2% 156,06 156,12 +10,5% USD/KRW 1.365,01 -0,3% 1.369,76 1.371,92 +5,2% USD/CNY 7,1030 -0,0% 7,1060 7,1018 +0,0% USD/CNH 7,2566 -0,0% 7,2591 7,2532 +2,0% USD/HKD 7,8100 -0,0% 7,8116 7,8095 +0,0% AUD/USD 0,6663 +0,2% 0,6649 0,6660 -2,1% NZD/USD 0,6197 +0,1% 0,6192 0,6193 -2,0% Bitcoin BTC/USD 70.978,17 -0,3% 71.157,53 71.061,94 +63,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,46 74,07 +0,5% +0,39 +2,7% Brent/ICE 78,71 78,41 +0,4% +0,30 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.369,02 2.355,39 +0,6% +13,64 +14,9% Silber (Spot) 30,40 29,98 +1,4% +0,43 +27,9% Platin (Spot) 1.003,33 996,50 +0,7% +6,83 +1,1% Kupfer-Future 0,00 4,62 0% 0 +17,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 06, 2024

