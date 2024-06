© Foto: Nvidia Newsroom



Der nächste Meilenstein für Überflieger Nvidia. Am Mittwoch knackte der Chip-Riese erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung und löste nebenbei Apple als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt ab,Die Nvidia-Aktie gilt als absoluter Gewinner des bisherigen Börsenjahres. Angetrieben durch die enorme Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz ist der Kurs seit Anfang Januar bereits um fast 150 Prozent gestiegen. Da schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das Unternehmen mit seiner rasant wachsenden Marktkapitaliserung auch die alte Garde der Tech-Branche einholt. Am Mittwoch war es schließlich so weit: Die Nvidia Aktie stieg im US-Handel um 5,2 Prozent und …