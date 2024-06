Seit Mittwoch nach Börsenschluss ist es offiziell: TUI kehrt in den MDAX zurück. Die Änderungen wurde am Mittwochabend durch die Deutsche Börse im Rahmen ihrer regelmäßigen Index-Überprüfung bekanntgegeben. Wirksam werden sie ab Montag, den 24. Juni.Neben TUI wird auch der Großküchenausrüster Rational wieder im MDAX gelistet. Der Nutzfahrzeughersteller Traton steigt vom SDAX in den MDAX auf, während ...

