Heute am frühen Nachmittag haben Anleger endlich Klarheit. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird sich zur Zinspolitik der Notenbank äußern. Eine erste Zinssenkung gilt als sicher. Bankaktien kamen bereits in den letzten Tagen unter Druck, bei der Deutschen Bank gibt es noch andere News.Am Dienstag kam es zu einem Abverkauf bei europäischen Bankaktien. Besonders betroffen davon waren die Papiere der Commerzbank, aber auch Deutsche-Bank-Anteile gingen am Ende mehr als zwei Prozent tiefer aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...