Der XTB Morgenticker (06.06.2024)

Die Indizes in den USA beendeten den gestrigen Handelstag mit kräftigen Gewinnen. Sowohl der SP500 - US500 - als auch der Nasdaq - US100 -Kontrakt schlossen auf neuen historischen Höchstständen. Der SP500 - US500 stieg um fast 1,20 - auf 5360 Punkte. Der Nasdaq - US100 hingegen stieg sogar um 2,00 - über die Marke von 19000 Punkten.

Die Indizes des asiatisch-pazifischen Raums verzeichneten einen Aufwärtstrend und knüpften damit an die Gewinne an der Wall Street an. Die Indizes aus China sind um 0,50-0,60% gestiegen. Der japanische Nikkei 225-Index gewinnt 0,80 - und der australische S&P/ASX200 handelt 0,30 - höher.