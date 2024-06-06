The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2024
ISIN Name
US86959NAG43 SVENSKA HDBK 21/24 MTN
USU1468GAF10 CARVANA 21/29 REGS
USL56608AA73 JBS USA/F./F 19/29 REGS
US045167FE86 ASIAN DEV.BK 21/24 MTN
USU20030AL34 COMCAST 21/56 REGS
DE0008474248 BARMENIA RENDITEFDS DWS INVESTMENT
LU0075933175 BNPP LAT.AMER.EQ. CL.DIS. INVESTMENT
LU0075933415 BNPP LAT.AMER.EQ. CL.CAP INVESTMENT
AU3SG0001365 TASMANIAN P. FINANCE 2024
DE000NLB04B3 NORDLB FESTZINSANL. 07/19
DE000CZ40MH4 COBA MTH S.P19
AU3CB0237907 COCA-COLA CO. 2024
DE000SLB5789 LDSBK.SAAR IHS.578 VAR
FR0011266527 AEROP.DE PARIS SA 12/24
DE000A1R0709 K.F.W.ANL.V.14/2024
CH0127181177 EIDGENOSSENSCHAFT 12-24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2024
ISIN Name
US86959NAG43 SVENSKA HDBK 21/24 MTN
USU1468GAF10 CARVANA 21/29 REGS
USL56608AA73 JBS USA/F./F 19/29 REGS
US045167FE86 ASIAN DEV.BK 21/24 MTN
USU20030AL34 COMCAST 21/56 REGS
DE0008474248 BARMENIA RENDITEFDS DWS INVESTMENT
LU0075933175 BNPP LAT.AMER.EQ. CL.DIS. INVESTMENT
LU0075933415 BNPP LAT.AMER.EQ. CL.CAP INVESTMENT
AU3SG0001365 TASMANIAN P. FINANCE 2024
DE000NLB04B3 NORDLB FESTZINSANL. 07/19
DE000CZ40MH4 COBA MTH S.P19
AU3CB0237907 COCA-COLA CO. 2024
DE000SLB5789 LDSBK.SAAR IHS.578 VAR
FR0011266527 AEROP.DE PARIS SA 12/24
DE000A1R0709 K.F.W.ANL.V.14/2024
CH0127181177 EIDGENOSSENSCHAFT 12-24