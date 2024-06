The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2024ISIN NameUS86959NAG43 SVENSKA HDBK 21/24 MTNUSU1468GAF10 CARVANA 21/29 REGSUSL56608AA73 JBS USA/F./F 19/29 REGSUS045167FE86 ASIAN DEV.BK 21/24 MTNUSU20030AL34 COMCAST 21/56 REGSDE0008474248 BARMENIA RENDITEFDS DWS INVESTMENTLU0075933175 BNPP LAT.AMER.EQ. CL.DIS. INVESTMENTLU0075933415 BNPP LAT.AMER.EQ. CL.CAP INVESTMENTAU3SG0001365 TASMANIAN P. FINANCE 2024DE000NLB04B3 NORDLB FESTZINSANL. 07/19DE000CZ40MH4 COBA MTH S.P19AU3CB0237907 COCA-COLA CO. 2024DE000SLB5789 LDSBK.SAAR IHS.578 VARFR0011266527 AEROP.DE PARIS SA 12/24DE000A1R0709 K.F.W.ANL.V.14/2024CH0127181177 EIDGENOSSENSCHAFT 12-24