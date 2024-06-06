DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BANK OF AMERICA CORP. CDR NCB0 CA06048X1087 06.06.2024 HZE/EOT
SOC.BIC UNS.ADR1/2/EO3,82 BIF0 US0887361030 06.06.2024 HZE/EOT
ST GOBAIN ADR 1/5/EO 4 GOBU US2042803096 06.06.2024 HZE/EOT
EDENRED UNSP.ARD 1/2 EO 2 QSV0 US2796551040 06.06.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BANK OF AMERICA CORP. CDR NCB0 CA06048X1087 06.06.2024 HZE/EOT
SOC.BIC UNS.ADR1/2/EO3,82 BIF0 US0887361030 06.06.2024 HZE/EOT
ST GOBAIN ADR 1/5/EO 4 GOBU US2042803096 06.06.2024 HZE/EOT
EDENRED UNSP.ARD 1/2 EO 2 QSV0 US2796551040 06.06.2024 HZE/EOT