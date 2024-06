© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited



Der Milliardär und langjährige Tesla-Bulle Ron Baron hat einen offenen Brief zur Unterstützung des umstrittenen 56-Milliarden-US-Dollar-Gehaltspakets von CEO Elon Musk geschrieben.Der CEO von Baron Capital sagte, Musks Vergütungsvertrag für 2018 enthalte "aggressive" Leistungskennzahlen, von denen nur wenige glaubten, dass sie erreicht werden könnten. Musk hätte nichts verdient, wenn diese ehrgeizigen Ziele nicht erreicht worden wären, so Baron weiter. "Elon ist der ultimative 'Schlüsselmann' des Schlüsselmannrisikos", sagte Baron in dem Brief. Und weiter: "Ohne seinen unerbittlichen Antrieb und seine kompromisslosen Maßstäbe gäbe es kein Tesla. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er …