Laut den Bundesstatistikern von heute sank der Ordereingang im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands im April um 0,2 % im Vergleich mit dem März und um 1,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Wer mag, kann die (inzwischen revidierten) Daten vom Monat März als Trost empfinden: Seinerzeit erreichten die Bestell-Verluste 0,8 % gegenüber dem Vormonat und 2,4 % im Vergleich zum März 2023. Im Dreimonatsvergleich dieses Jahres (von Februar bis April) gab es 5,4 % weniger Neu-Orders als im Zeitraum zuvor, was in erster Linie auf einen Großauftrag im Dezember 2023 zurückzuführen ist. Gleichwohl ein schmaler Trost! Der reale Umsatz in der deutschen Industrie fiel im April 0,9 % niedriger aus als im Vormonat, außerdem 3,2 % geringer als im Vorjahresmonat.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken