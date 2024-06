Broadcom Inc. steht im Fokus der Marktteilnehmer, da eine Steigerung der Gewinne aufgrund höherer Umsätze für das am April 2024 abgeschlossene Quartal erwartet wird. Am 12. Juni 2024 wird der Chiphersteller seine aktuellen Geschäftszahlen veröffentlichen, und es wird prognostiziert, dass sowohl der Umsatz als auch der Gewinn pro Aktie die Vorjahreswerte übertreffen werden. Mit geschätzten Einnahmen von $12.04 Milliarden und einer Prognose von $10.79 Gewinn pro Aktie, was einem Anstieg von 37,9% bzw. 4,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht, scheint Broadcom bereit zu sein, die Erwartungen zu übertreffen. Analysten haben ihre Schätzungen im letzten Monat nach oben korrigiert, was auf ein starkes Vertrauen in die Wirtschaftslage und die Aussichten des Unternehmens hindeutet. Ein starker Indikator für eine mögliche [...]

