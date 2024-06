© Foto: CFOTO - picture alliance



Der Aktienkurs von Lululemon ist im nachbörslichen US-Handel um zehn Prozent hochgeschnellt, nachdem der Yoga-Ausstatter einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt und die Jahresprognose angehoben hat.Lululemon Athletica hat nach US-Börsenschluss am Mittwoch gemischte Signale gesendet. Trotz eines Umsatzsprungs in den internationalen Märkten stagniert das Wachstum in Amerika, der größten Region des Unternehmens. Dennoch konnte der Hersteller von Yoga- und Freizeitsport-Kleidung die Erwartungen der Wall Street knapp übertreffen und erhöhte seine Gewinnprognose für das gesamte Jahr. Im ersten Fiskalquartal erzielte Lululemon einen Umsatz von 2,21 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von …