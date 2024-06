Bitcoin-Kurs erreicht neues Zwischenhoch von 71.700$ - Steht uns der nächste große Boom bevor?

Der Bitcoin-Kurs hat gestern ein beeindruckendes Zwischenhoch von 71.700 US-Dollar erreicht. Viele warten schon auf das erneute Durchbrechen des All Time High vom März, da die Erwartungen an einen darauffolgenden Bullrun groß sind. Analyst Sheldon, bekannt aus dem Crypto Banter-Kanal, sieht darin ein starkes Zeichen für die Markterholung. Trotz kleinerer Sorgen im Aktienmarkt bleibt Bitcoin stabil und sorgt für positive Impulse. Besonders spannend ist der mögliche Druck auf Altcoins, da Bitcoin die Bewegung eingeleitet hat.

Bitcoin nähert sich wieder dem Hoch von Mitte März an, Quelle: www.coinmarketcap.com

Die wichtige Hürde liegt bei 72.000 US-Dollar. Sollte diese Marke überschritten werden, könnte dies ein Durchbruch zu neuen Allzeithochs sein. Sheldon erläutert, dass der starke Widerstand von 65.000 US-Dollar nun auf etwa 72.000 US-Dollar verlagert wurde. Ein bedeutender Short Squeeze könnte den Markt antreiben, falls Bitcoin sein Allzeithoch überwindet.

Aktuell pendelt der Bitcoin-Kurs zwischen 70.000 und 72.000 US-Dollar, was auf eine große Widerstandszone hindeutet. Dies könnte darauf hinweisen, dass es etwas Zeit braucht, um 72.000 bis 73.000 US-Dollar zu erreichen. Ein Ausbruch könnte jedoch zu einem schnellen Preisanstieg führen.

Der Analyst skizziert drei mögliche Szenarien:

Liquidationsfalle: Ein schneller Anstieg auf etwa 76.000 US-Dollar, gefolgt von einem kurzen Rückgang, bevor es weiter nach oben geht. Rückzug und Aufschwung: Bitcoin könnte einen kleinen Rücksetzer auf etwa 69.000 US-Dollar erleben, bevor er wieder stark ansteigt. Kontinuierliche Rallye: Ohne Falle könnte Bitcoin einfach über seine bisherigen Höchststände hinaussteigen und in wenigen Tagen etwa 84.000 US-Dollar erreichen. Das nächste Ziel wäre dann 100.000 US-Dollar, wobei dies ein langfristigeres Ziel darstellt.

Blickt man auf vergangene Zyklen zurück, zeigt sich ein ähnliches Muster eines kurzen Abschwungs, gefolgt von der Optimismusphase. Sheldon betont die Bedeutung der Vorbereitung und des strategischen Markteinstiegs. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Bitcoin leicht über 71.000 US-Dollar.

Open Interest steigt stark

Ein weiterer Faktor, der den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnte, ist der sprunghafte Anstieg des Open Interest (OI) um über 2 Milliarden US-Dollar innerhalb von nur drei Tagen. Diese Entwicklung lässt Trader vermuten, dass ein plötzlicher "Whipsaw"-Effekt auf den Preis bevorstehen könnte.

Bitcoin Futures Open Interst, Quelle: www.coinglass.con

Das Open Interest bezieht sich auf die Gesamtzahl der nicht abgewickelten Derivateverträge, wie Optionen oder Futures, und ein Anstieg könnte darauf hindeuten, dass mehr Trader spekulieren. Laut Daten von CoinGlass sprang das Open Interest von Bitcoin in einem Zeitraum von drei Tagen um 2,02 Milliarden US-Dollar auf 36,92 Milliarden US-Dollar am 6. Juni.

Ein hoher Open Interest kann potenziell zu stärkeren Preisschwankungen führen, insbesondere wenn Trader mehrere Positionen halten und plötzlich ihre Strategie ändern. Dies kann auch die allgemeine Stimmung der Trader beeinflussen, die das Open Interest als Signal nutzen, um zu entscheiden, ob sie ihre Krypto-Assets halten oder verkaufen sollten.

Kelly Kellam, Direktor der BitLab Academy, erklärte, dass der plötzliche Anstieg des Bitcoin-OI und die Fortsetzung positiver Funding-Raten auf die Wahrscheinlichkeit einer Whipsaw-Aktion hinweisen - dies ist ein plötzliches Preisauf und ab in die entgegengesetzte Richtung des aktuellen Trends. Er fügte hinzu, dass der Anstieg des Open Interest in Verbindung mit einem anhaltend positiven Premium (alle gehen gehebelt Long) ein Rezept für eine kleine Korrektur sei.

Während Bitcoin im Preisbereich von 70.000 Dollar kämpft, ist 99Bitcoin kurz davor die 2 Millionen US-Dollar Grenze zu sprengen.

Hier zu 99Bitcoins Plattform mit dem nativen 99Bitcoins Token.

$99BTC Vorverkauf steht kurz vor 2 Millionen Dollar, Quelle: https://presale.99bitcoins.com/dehome

Der Vorverkauf des 99Bitcoins-Token (99BTC) nähert sich rasant der 2-Millionen-Dollar-Grenze und zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Das "Learn-to-Earn"-Modell von 99Bitcoins bietet eine einzigartige Gelegenheit, indem es Nutzer für das Erlernen von Kryptowissen mit Token belohnt. Der Preis pro Token liegt derzeit bei 0,00108 US-Dollar und wird voraussichtlich bald steigen, da die Nachfrage stetig wächst.

Mit einem innovativen Ansatz, der auf dem BRC-20-Standard basiert, plant 99Bitcoins, von der Ethereum- auf die Bitcoin-Blockchain zu migrieren. Diese Veränderung soll die Teilnahme an der aufstrebenden Token-Ökonomie auf der Bitcoin Blockchain ermöglichen. Immerhin haben Token wie "Dog Go To The Moon" in den letzten Tagen mit ihren Erfolgen enorme Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Die 99 Bitcoins Plattform hat sich bereits eine große Nutzerbasis aufgebaut, mit über 700.000 Abonnenten auf YouTube und 2,8 Millionen E-Mail-Abonnenten.

Zusätzlich veranstaltet das 99Bitcoins-Team einen großen Giveaway-Wettbewerb, bei dem 99 glückliche Gewinner insgesamt 99.999 US-Dollar in Bitcoin gewinnen können. Diese Kombination aus Belohnungen für Lernen, innovativer Technologie und einer starken Community macht den 99Bitcoins-Token zu einer vielversprechenden Option im Bereich der Krypto-Bildung.

Hier zum 99Bitcoins Presale und teil der Community werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.