Westbrook, Maine (ots/PRNewswire) -Die KI-gestützte Load-and-Go-Plattform hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Tierärzte Fälle mit Zytologie und Blutzellmorphologie bearbeiten, diagnostizieren und daraufhin handeln, grundlegend zu verändernDie weltweite Markteinführung des IDEXX inVue Dx Analysegeräts wird Ende 2024 beginnenIDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit, kündigt die Einführung des IDEXX inVue Dx Zellanalysegeräts an, eines neuartigen Zellanalysegeräts, das keine Ausstriche benötigt, zur Erkennung der häufigsten zytologischen Veränderungen in Ohr- und Blutproben. Mit Deep-Learning-Modellen, die von zertifizierten Pathologen/innen von IDEXX trainiert wurden, liefert das praxisinterne Analysegerät Tierärzten/innen in zehn Minuten Ergebnisse in der Qualität eines externen Labors. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden mit Ausstrichen untersucht das IDEXX inVue Dx Analysegerät Zellen in ihrem natürlichen Zustand, liefert mehrdimensionale Aufnahmen der Ergebnisse und ermöglicht diagnostische Erkenntnisse wie nie zuvor.Tierarztpraxen in den USA führen jährlich etwa 33 Millionen zytologische und morphologische Tests durch[1] und verlassen sich dabei oft auf umständliche manuelle Prozesse mit Hilfe eines Mikroskops. Allein die Vorbereitung der Proben und Anfertigung der Ausstriche kann zwischen 10 und 20 Minuten dauern und herkömmliche mikroskopische Befunde sind oft beeinflusst von der Untersuchungstechnik und subjektiver Interpretation. Darüber hinaus werden in etwa zwei Drittel der Hämatologie-Analysegeräte von IDEXX auffällige Zellzahlen oder andere signifikante Auffälligkeiten festgestellt, die eine Beurteilung der Blutzellmorphologie zur weiteren Abklärung erforderlich machen würden. Aufgrund der erheblichen Komplexität und Zeit, die für die Durchführung der Mikroskopie in der Praxis erforderlich ist, wird dieser Schritt jedoch häufig übersprungen, was zu fehlenden klinischen Erkenntnissen führt, die für einen besseren Behandlungsabschluss für den Patienten wichtig sind. Die innovative Load-and-Go-Technologie des IDEXX inVue Dx Analysegeräts, die keine Anfertigung von Ausstrichen erfordert, eliminiert diese manuellen Schritte im Arbeitsablauf sowie der Auswertung von Aufnahmen und generiert konsistente, klinisch verwertbare Ergebnisse für Tierärzte/innen und deren Patienten."Seit Jahrzehnten haben Praktiker wie ich mit den Unzulänglichkeiten von Proben auf Objektträgern zu kämpfen gehabt, und jetzt, mit dem IDEXX inVue Dx Analysegerät, ist der objektträgerfreie Arbeitsablauf ein Gamechanger. Er wird durch eine Technologie unterstützt, die jene Sicherheit bietet, die wir brauchen, um für unsere Patienten eine genaue Diagnose zu stellen", sagte Guillermo Couto, DVM, DACVIM (SAIM, Onkologie).* "Darüber hinaus bietet das IDEXX inVue Dx Analysegerät in Kombination mit dem Hämatologie-Analysegeräten ProCyte Dx® oder ProCyte One® eine schnelle Analyse der Blutzellmorphologie und hilft Tierärzten/innen, sofort eine Diagnose zu stellen."Zu den Funktionen und Vorteilen des praxisinternen Analysegeräts IDEXX inVue Dx gehören:- Nahtloser Arbeitsablauf ohne Objektträger, der manuelle Schritte praktisch eliminiert und Variabilität beseitigt, um eine konsistente Analyse für die Ohrzytologie und Blutzellmorphologie, einschließlich Nachkontrollen, zu ermöglichen.- Eine mehrdimensionale (dreidimensionale) Beurteilung von Zellen, die kontrastreiche Bilder der Zellen erzeugt, wie sie mit dem Mikroskop nicht gesehen werden können. Dies ermöglicht tiefergehende Ergebnisse in der Diagnostik und schnellere, sowie sicherere nächste Schritte.- Automatisierte Blutzellmorphologie zur Identifizierung und Quantifizierung häufiger morphologischer Veränderungen von Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten noch während des Termins. Das IDEXX inVue Dx Analysegerät bietet das umfassendste und effizienteste hämatologische Bild, das praxisintern verfügbar ist, wenn es zusammen mit den automatisierten Hämatologie-Analysegeräten ProCyte Dx oder ProCyte One von IDEXX verwendet wird.- Deep-Learning-Modelle, die von zertifizierten Pathologen/innen von IDEXX aus über zehn Millionen Bildern von Proben entwickelt wurden, ermöglichen schnelle Antworten mit zuverlässiger Genauigkeit innerhalb von zehn Minuten.- Verknüpfung mit den praxisinternen Analysegeräten von IDEXX, Praxissoftwares (sofern integriert) und VetConnect ® PLUS, unterstützt von der IDEXX VetLab ® Station. Diese Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Tools und Experten/innen hilft Tierärzten/innen, die Ergebnisse zu interpretieren, die nächsten Schritte zu bestimmen und Abrechnungen nahtlos zu erfassen.- Kontinuierliche Erweiterung des Testportfolios der Plattform, die die Strategie 'Technologie fürs Leben' von IDEXX demonstriert. Die Fähigkeiten der IDEXX inVue Dx-Plattform werden im Laufe der Zeit zunehmen, wobei als nächstes eine Erweiterung auf das Screening von Feinnadelaspiraten aus Umfangsvermehrungen geplant ist."Tierärzte sind äußerst beschäftigt und suchen nach Möglichkeiten, die Kapazität zu erhöhen", sagte Jay Mazelsky, Präsident und Chief Executive Officer von IDEXX. "Wir sind bestrebt, an der Spitze der praxisverändernden Innovationen zu stehen, und das IDEXX inVue Dx Analysegerät ist unsere neueste moderne Lösung, die Effizienz schafft, tiefere klinische Erkenntnisse liefert und das Vertrauen der Tierärzte/innen in die Diagnosen und Behandlungspläne ihrer Patienten erhöht."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite für das IDEXX inVue Dx Zellanalysegerät.Über IDEXX IDEXX ist ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit. Unsere Diagnose- und Softwareprodukte und Dienstleistungen schaffen Klarheit in der komplexen, sich ständig weiterentwickelnden Welt der Veterinärmedizin. Wir unterstützen ein längeres, erfüllteres Leben für Haustiere, indem wir Einblicke und Lösungen liefern, die der veterinärmedizinischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt helfen, souveräne Entscheidungen zu treffen - um die medizinische Versorgung voranzutreiben, die Effizienz zu verbessern und erfolgreiche Praxen aufzubauen. 1Daten hinterlegt bei IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA: 2019 Microscopy Utilization Study aus 175 Praxen in den USA.*Dr. Couto hat eine Vergütung für Beratungsleistungen erhalten, die er IDEXX von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt hat. 