CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire) -AROBS Transilvania Software hat die Übernahme der Infobest Group abgeschlossen, einem auf maßgeschneiderte Softwarelösungen spezialisierten Unternehmen mit Niederlassungen in Timi\u0219oara und Leverkusen, Deutschland. Nach der Transaktion wird die AROBS-Gruppe ihre Präsenz iin Westrumänien verstärken und plant, ihre Präsenz in Deutschland zu erweitern."Heute haben wir unsere 10. M&A-Transaktion nach der Notierung der AROBS-Aktien an der Bukarester Börse abgeschlossen. Die guten Aussichten von Infobest und unser Ziel, unsere Position in Deutschland und der DACH-Region zu stärken, waren ausschlaggebend für den Abschluss dieser Transaktion. Wir freuen uns über das Potenzial, unsere technologischen Fähigkeiten und das Portfolio unserer Kunden zu erweitern. Zusammen mit dem Team, das von Yvonne Abstoß-Becker und Christian Becker geleitet wird, können wir mehr erreichen, indem wir unsere Synergien in der Automobil- und Telekommunikationsbranche nutzen und komplexe Softwarelösungen für einen zunehmend anspruchsvollen Technologiemarkt anbieten", erklärte Voicu Oprean, Gründer und Geschäftsführer von AROBS.Infobest wurde 1995 von den Unternehmern Yvonne Abstoß-Becker und Christian Becker in Pulheim, Deutschland, gegründet und ist seitdem stark gewachsen. Derzeit beschäftigt Infobest mehr als 100 Spezialisten, die maßgeschneiderte Softwarelösungen für verschiedene Branchen wie Automobil, Fertigung, E-Commerce, Telekommunikation, Finanzen, Medien und Kommunikation entwickeln. Infobest bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Anwendungen, einschließlich Geschäftsanalyse, Architektur, UX-Design, Entwicklung, Tests und Wartung. Infobest ist auf dem DACH-Markt fest verankert und unterhält langfristige Beziehungen zu verschiedenen Kunden, die von mittelständischen Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen reichen, darunter führende Unternehmen der Automobil-, Telekommunikations- und Fertigungsindustrie."Wir freuen uns, diese Transaktion abzuschließen und Mitglied der AROBS-Gruppe zu werden. Die Teams auf beiden Seiten haben große Anstrengungen unternommen, um dies zu ermöglichen, und sie sind fest entschlossen, ihre Kräfte zu bündeln und ein erfolgreiches neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen. Die Tatsache, dass wir jetzt auf einen viel größeren Pool von Talenten mit exzellenter und einschlägiger Erfahrung zurückgreifen können und dies mit unserem traditionell starken Marktzugang in Deutschland kombinieren, eröffnet beiden Partnern große neue Möglichkeiten", so Yvonne Abstoß-Becker und Christian Becker. Sie werden während der Übergangszeit weiterhin Geschäftsführer des Unternehmens sein.AROBS Transilvania Software, das größte börsennotierte Technologieunternehmen in Rumänien, bietet Softwaredienstleistungen und -lösungen für verschiedene Branchen an. AROBS entwickelt zukunftsweisende Lösungen für eingebettete Systeme in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Medizin sowie in den Bereichen Reisetechnik, IoT, klinische Studien, Fintech, Unternehmenslösungen, Cybersicherheit und intelligente Automatisierung. Weitere Informationen zur AROBS-Gruppe: https://arobs.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429781/Infobest_AROBS.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infobest-group-tritt-arobs-bei-302164887.htmlPressekontakt:Andreea Marcu; +40754077654; Andreea.marcu@arobsgroup.comOriginal-Content von: AROBS Transilvania Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168203/5795033