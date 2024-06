Zieht es den DAX kurz vor der wichtigen Entscheidung der EZB auch am Donnerstag in höhere Kursregionen? Und was passiert eigentlich gerade bei den Aktien von Nemetschek und Dermapharm? Eine Rekordjagd an der Wall Street hat am Donnerstagmorgen auch den deutschen Aktienmarkt weiter vorangetrieben. Im frühen Handel stieg der DAX zwischenzeitlich um fast 0,6 Prozent auf rund 18686 Punkte an.Sowohl der mit 500 Aktien breit aufgestellte US-Index S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...