Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche 10Y-Bundesanleihen waren den dritten Handelstag in Serie gefragt und damit den längsten Zeitraum seit einem Monat (2,51%: minus 2 Basispunkte), so die Analysten der Nord LB.In diesem Umfeld hätten italienische Staatsanleihen (BTPs) sogar ihre europäische Pendants über die gesamte Renditestrukturkure outperformt. Der 10J-Renditeunterschied zwischen Bunds und BTPs habe sich so stark verengt wie seit drei Wochen nicht mehr. BTPs: minus 5 Basispunkte auf 3,82%. ...

