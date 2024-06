Der chinesische Autohersteller Nio hat mit dem Bau seiner dritten Fabrik begonnen, die sich genau wie die ersten beiden Fabriken in Hefei befindet. Geplant ist vorerst eine Jahreskapazität von 100.000 Fahrzeugen im Ein-Schicht-Betrieb. In Anbetracht der jüngsten Verkaufszahlen von Modellen der Marke Nio und der langfristigen Strategie des Unternehmens sei die Produktion in den beiden bestehenden Werken in Hefei bereits an der geplanten Einschichtkapazität ...

