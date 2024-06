GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

GoldenPeaks Capital sichert sich Senior- und Junior- Finanzierungspaket für Solar-PV-Portfolio in Ungarn



Warschau, 6. Juni 2024 - GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten grüner Energie in Europa, hat die Finanzierung eines Portfolios von Solar-PV-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 64,5 MWp in Ungarn erfolgreich abgeschlossen. Erste Group und Erste Bank Ungarn stellten die vorrangige Finanzierung bereit, während die nachrangige Finanzierung durch einen vom französischen Vermögensverwalter Schelcher Prince Gestion ("SPG") verwalteten Fonds abgesichert wurde. Capcora fungierte als exklusiver Finanzberater von GPC bei der Sicherung der Mezzanine-Finanzierung. GoldenPeaks Capital, ein führender Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen, expandiertist weiter nach Ungarn und sichert sich über eine einzigartige Transaktion erfolgreich die Finanzierung auf dem Markt. Das Portfolio besteht aus zwei einzelnen Solarprojekten im Nordosten Ungarns mit einer Gesamtkapazität von ca. 65 MWp. Welche sich derzeit im Bau befindet. Die Projekte werden langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) abschließen. Das Finanzierungspaket wurde durch parallele Prozesse synchronisiert. Das vorrangige Darlehen (dessen Finanzierung zu gleichen Teilen zwischen der Erste Group und der Erste Bank Ungarn aufgeteilt wurde) wurde auf der SPV- Ebene besichert, während die nachrangige Finanzierung strukturell nachrangig auf der HoldCo-Ebene erhalten wurde. Die Finanzierungsstruktur ist auf den anfänglichen Handelscharakter der Projekte zugeschnitten und umfasst einen Rückverschuldungsmechanismus, sobald die PPAs unterzeichnet sind. Der Junior-Teil beginnt höher und bietet die Möglichkeit zur Verkleinerung, was diese Finanzierungsvereinbarung einzigartig macht. Daniel Tain, Präsident von GPC: "Wir freuen uns, dass wir sowohl Senior- als auch Junior-Einrichtungen für unsere Projekte in Ungarn gesichert haben, was einen weiteren Meilenstein in unserer Geschichte darstellt. Gleichzeitig begrüßen wir zwei neue strategische Kreditgeber in unserem Netzwerk, die für unsere Mission von entscheidender Bedeutung sind, ein führender unabhängiger Stromerzeuger ("IPP") im mittelosteuropäischen Markt ("CEE") zu sein. Marcus Hinrich Fischer, Executive Director für Corporate Finance Solutions bei der Erste Group: «In Zusammenarbeit mit GoldenPeaksCapital haben wir eine Finanzstruktur erarbeitet, die mehr Zeit und Flexibilität als üblich bietet, um Stromabnahmeverträge zu beschaffen und mit Abnehmern auszuhandeln, eine der wichtigen kommerziellen Säulen des Projekts. Die Integration von nachrangigem Fremdkapital der SPG in die Finanzierung sorgt für eine weitere Optimierung der Finanzierung.» Sándor Végh, Leiter Strukturierte Finanzierung der Erste Bank Ungarn: "Wir sind stolz darauf, Finanzierungspartner von Golden Peaks Capital bei ihrem ersten PV-Projekt in Ungarn zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit weiteren Projekten zu stärken." Alexis Sarrazin, Co-Leiter der Infrastructure Transition Platform bei SPG: "Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit GPC, einem hoch angesehenen IPP in der CEE-Region, initiiert zu haben. Diese innovative und maßgeschneiderte Schuldeninvestition in Ungarn ist ein Zeichen der Strukturierungsfähigkeiten unseres Investmentteams und des starken Engagements unseres Artikel-9- Impact-Fonds zur Finanzierung der Energiewende in Europa." Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: "Wir freuen uns, bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungssystems für GPC behilflich zu sein. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als auch Downsizing-Elemente und geht auf die Notwendigkeit ein, Händler- und PPA- Finanzierungsprogramme in einer Transaktion zu kombinieren." GPC wurde von Dentons beraten, während Erste Bank mit CMS und SPG mit DLA Piper und Ganado Advocates zusammenarbeitete. DNV fungierte als technischer Berater der Kreditgeber.

Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und den Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Einheiten wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen. Über Erste Group und Erste Bank Ungarn Die Erste Bank Ungarn bietet ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden und zählt zu den größten Akteuren auf dem ungarischen Bankenmarkt. Die Erste Bank Ungarn ist Mitglied der Erste Group, dem führenden Finanzdienstleister in Mittel- und Osteuropa mit 45.000 Mitarbeitern, die 16 Millionen Kunden in 7 Ländern (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) betreuen. unter anderem über ein Netz von knapp 1.950 Filialen.

Über Schelcher Prince Gestion und die Infrastructure Transition Platform Schelcher Prince Gestion ("SPG") ist eine französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die institutionellen Kunden, Banken und unabhängigen Vermögensverwaltungsberatern in Europa hauptsächlich Lösungen für die Anlage von Fremdkapital (sowohl liquide als auch private) anbietet. SPG verwaltet mehr als 8 Milliarden Euro und verwaltet insbesondere die Infrastructure Transition Platform mit ca. Das verwaltete Vermögen von 650 Mio. EUR konzentrierte sich hauptsächlich auf die Finanzierung von Projekten und Unternehmen, die zum Energie- und Digitalwandel in Europa beitragen. SPG wird von Arkea Investment Services unterstützt, dem Vermögensverwaltungszweig des französischen Bank- und Versicherungsunternehmens Groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Über Capcora Capcora ist eine unabhängige Finanzberatungsboutique, die sich auf M&A- und Projektfinanzierungsdienstleistungen zur Beschleunigung der Energiewende in Europa spezialisiert hat. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt verhilft seinen Kunden zum Erfolg in den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur, indem es sie bei Transaktionen auf der Verkaufs- und Käuferseite berät und Mezzanine-, Unitranche- oder vorrangige Kredite aufnimmt. www.capcora.com Medienanfragen : GoldenPeaks Capital

