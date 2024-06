Köln (ots) -TOGGO ist dabei, wenn vom 14. Juni bis 14. Juli die UEFA EURO 24 in Deutschland stattfindet. Die Highlights der EM-Spiele werden dann erstmals speziell für die Kinderzielgruppe aufbereitet und auf allen TOGGO Plattformen zu sehen und zu hören sein: im TV, online, in Apps, auf Social Media sowie bei TOGGO Radio.Mit dem Format TOGGO24 wird die Fußball-Europameisterschaft von den TikToker:innen Katulka und nikkloesch sowie den Moderator:innen Sonja Kisseljow und Danyal Rafiei Samany begleitet. Von Challenges über Stadion-Vlogs bis hin zu jeder Menge Fun Facts ist die TOGGO24-Crew jeden Tag mit frischen Inhalten am Start.Die Highlights der wichtigsten und spannendsten Spiele werden zusammengefasst und sind den ganzen Tag über ins TV-Programm von TOGGO integriert.Online geht es vor allem um Kuriositäten und lustige Momente rund um die Fußball-EM. Im Mittelpunkt stehen spektakuläre Tore, verrückte Jubeltänze und witzige Spieler-Frisuren. Kurze Interviews mit Expert:innen, Bundesliga-Spieler:innen und Fußball-Fans runden das Angebot ab.Darüber hinaus haben die Zuschauer:innen die Möglichkeit, aktiv an der Berichterstattung teilzunehmen. Ob auf der TOGGO Tour, beim Stadionbesuch oder per Videoeinsendung - die Kinder können ihren EM-Tipp abgeben, ihre Lieblingsmannschaft wählen und ihre coolste EM-Watch-Party empfehlen.Bei der EM-Comedy "Das TOGGO Radio Länderspiel" stellen die Moderator:innen jeden Tag ein anderes Teilnehmerland vor und die jungen Zuhörer:innen können mitraten, welches Land gemeint ist.Gigantische Trikot-Aktion: Gemeinsam mit adidas und Telekom verlost RTL insgesamt 2024 Trikotsätze für Kinder- und Jugendmannschaften aus ganz Deutschland. Die Gewinnerteams erhalten je Satz 16 hochwertig produzierte adidas-Trikots, die farblich an die eigenen Vereinsfarben angepasst werden können. Bewerbungen sind ab 7. Juni unter www.2024trikots.de möglich.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher: Senior Communication Manager Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5795073