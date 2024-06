Es ist vollbracht. Seit gestern ist Nvidia das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Durch einen Kursanstieg von über +5% am gestrigen Mittwoch überholte der KI-Chipspezialist Apple in der Rangliste und ist nach Apple und Microsoft der dritte Konzern in der Börsengeschichte, der auf einen Börsenwert von über 3 Billionen US$ kommt. Stößt die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) nun auch noch Microsoft vom Thron der weltvollsten Firmen? Nur noch eine Frage ...

