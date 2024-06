Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius (WKN: 578560) legt zum Börsenstart am Donnerstag eine Verschnaufpause ein und steht aktuell bei 29,60 €. Treiber des Kursanstieges war die gute Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten. Der Absturz seit Januar ist wieder vollständig ausgeglichen, momentan steht der Kurs wieder auf dem Niveau vom September 2023. Was können Anleger hier jetzt erwarten? Jahresprognose angehoben In einer Pressemitteilung ...

