SAP-Vertriebschef Scott Russell hat die Sorgen der Anleger auf der Kundenmesse Sapphire in Orlando gedämpft. Trotz eines schwächeren Umfelds und der Herausforderungen im IT-Bereich zeigte er sich optimistisch bezüglich der Geschäftsentwicklung. Die Analysten reagierten positiv, auch am Markt kommen die Aussagen gut an. Finanzchef Dominik Asam zeigte sich zuversichtlich und betonte, dass das Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...