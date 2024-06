Berlin (ots) -Die diesjährigen Nominierten in sechs Jury-Kategorien und in den fünf Kategorien des Publikumsvotings stehen fest. Beim Publikumspreis haben fast 1 Million Hörer:innen für ihre Favoriten abgestimmt. Die Gewinner:innen aus den rund 900 Einreichungen erhalten bei der Award-Verleihung am 4. Juli 2024 in Berlin ihre Trophäen und werden für ihre besonderen Leistungen geehrt.Die Jury hat getagt und hat aus rund 900 Einreichungen beim diesjährigen Deutschen Podcast Preis in sechs Kategorien die jeweils fünf Nominierten ermittelt. "Die Qualität der eingereichten Podcasts war in diesem Jahr sehr hoch und die Vielfalt groß. Das zeigen auch die intensiven Diskussionen in der Jury-Sitzung darüber, welche Podcasts es auf die Nominierten-Liste schaffen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die ihren Podcast eingereicht haben und drücke allen Nominierten die Daumen. Podcasts sind aus der Audiolandschaft nicht mehr wegzudenken, was auch das Engagement der Hörerinnen und Hörer sehr deutlich macht, die beim Publikumspreis mit knapp 1 Million Votes einen neuen Rekord aufgestellt haben.", sagt Grit Leithäuser, Veranstalterin des Deutschen Podcast Preises und Geschäftsführerin der Radiozentrale.Die Nominierten 2024 in sechs Jury-KategorienDie 30 Finalist:innen beim Deutschen Podcast Preis 2024 - pro Kategorie und jeweils in alphabetischer Reihenfolge:Bestes Skript- Dämon - Der Exorzist aus dem Internet- Metro Men - Eine wahre Geschichte- SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden- Springerstiefel - Fascho oder Punk?- Teurer WohnenBestes Gespräch- 1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit- Das letzte Gespräch...? Oder der Tod klopft an der Tür- Die Frage- Fighting Long Covid- Telephobia - Dieser eine AnrufBeste Audio-Produktion- Boudicca. Die Keltenkriegerin / Hörspiel-Podcast- Das Lederhosen Kartell- Kein Mucks! Der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka- Mission Mars - Der GEO Podcast über die erste Reise zum roten Planeten- Scambit: Schach, Hype und MillionenBeste journalistische Leistung- Boys Club- Extrem rechts - Der Hass-Händler und der Staat- Lage der Nation- Legion: Most Wanted- STERN Investigativ: INSIDE TESLABeste Innovation- Billion Dollar Apes - Kunst, Gier, NFTs- Hallo New York - Unterwegs mit den Stadtnomaden- Mission Mars - Der GEO Podcast über die erste Reise zum roten Planeten- Scambit: Schach, Hype und Millionen- TOO MANY TABS präsentiert: Der Fall GraciaBester Independent- Afrikanah- Ehrenwort - Ein Podcast über Skandale- Flugforensik- Mängelexemplare - der Literaturpodcast- Wild & FremdDie Nominierten 2024 beim PublikumsvotingDie 25 Finalist:innen des Publikumpreises beim Deutschen Podcast Preis 2024 - pro Kategorie und jeweils in alphabetischer Reihenfolge:Beste Information- 0630 - der News-Podcast- CheckPod - der Podcast mit Checker Tobi- Lage der Nation- Machtwechsel- Schattenmächte. Die geheimnisvollsten Unternehmen der Welt.Beste Spannung- BAYERN 3 True Crime- Boys Club- Frauke Liebs - die Suche nach dem Mörder- MORD AUF EX- Verbrechen von nebenan: True Crime aus der NachbarschaftBeste Unterhaltung- Badass Reality - mit Samira & Serkan- Die Nervigen- Die Pochers! Frisch recycelt- DRINNIES- Kaulitz Hills - Senf aus HollywoodBeste:r Newcomer:in- Copa TS- Dings & Bums- Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido Podcast- TRUE LOVE- Ziemlich beste FremdeBester Ratgeber- 4 Brüste für ein Halleluja- Der Kids.Doc - Mehr Gesundheit für dein Kind- Die Ernährungs-Docs - Essen als Medizin- happy, holy & confident®- Verena König Podcast für Kreative TransformationDie Gewinner:innen werden am 4. Juli 2024 verkündet und live im Rahmen der offiziellen Award-Verleihung in Berlin ausgezeichnet.Presse-Akkreditierung: Sie wollen live dabei sein bei der Award-Verleihung am 4.7.24 in Berlin? Dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren vollständigen Kontaktdaten an cf@freibeuter.de.# # #Über den Deutschen Podcast PreisEs ist eine starke Allianz aus relevanten Firmen der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die ARD Audiothek, der Musik- und Podcast-Streamingdienst Amazon Music, Axel Springer, Deutschlandfunk und RTL+. Partner des Deutschen Podcast Preises sind in diesem Jahr ipalat® Die Halspastille und Podimo. Als Unterstützer mit Produkt- und Dienstleistungen ist Ticketmaster dabei.Pressekontakt:FREIBEUTER | PR & Social MediaChristian FischlerSchulterblatt 5820357 HamburgTel: +49 40 22 82 10 040Mail: cf@freibeuter.deOriginal-Content von: Deutscher Podcast Preis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154334/5795110