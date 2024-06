6. Juni 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / West Mining Corp. ("West" oder das "Unternehmen") ( (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FWB: 1HL) freut sich, die Bestellung von Herrn Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., in sein Advisory Board bekannt zu geben. Dr Cookenboo ist Fachgeologe mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in der Erkundung und Evaluierung von geologischen Prospektionsgebieten, Lagerstätten und Verfahren.

Dr. Cookenboo hat an der Duke University in den Vereinigten Staaten ein Bachelorstudium (B.Sc.) in Geologie cum laude absolviert und anschließend fünf Jahre lang in der Kohlenwasserstoff-Exploration im Offshore-Bereich im Golf von Mexiko gearbeitet. Danach folgte ein Master- und Doktorratsstudium (M.Sc., Ph.D.) in Geologie an der University of British Columbia in Kanada. Der Experte verfügt über umfassende Explorations- und Forschungserfahrung in den Bereichen Edel- und Basismetalle, Diamanten, Kimberlite sowie sedimentologische Prozesse, einschließlich Öl und Gas.

Dr. Cookenboo hat als Autor zahlreiche Berichte für wissenschaftliche Zeitschriften und börsennotierte Unternehmen verfasst, darunter auch mehr als 25 Fachberichte im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Cookenboo ist qualifizierter Sachverständiger ("Qualified Person") auf dem Gebiet der Exploration und Evaluierung von Gold-, Silber-, Diamanten-, Edelstein- und Ni-Cu-PGE-Lagerstätten. Derzeit ist er als professioneller Geologe bzw. Geowissenschaftler bei der Association of Engineers and Geoscientists in British Columbia (APEGBC) und der Association of Professional Engineers and Geologists of Saskatchewan (APEGS) sowie als Fellow der Geological Association of Canada registriert.

Nader Vatanchi, Chief Executive Officer von West Mining, erklärt: "Wir heißen Herrn Dr. Cookenboo mit seiner langjährigen Erfahrung als Geologe herzlich im Unternehmen willkommen. Dr. Cookenboo bereichert unser Team mit mehr als drei Jahrzehnten an geologischer Expertise und wird uns beim Ausbau unserer Projekte Spanish Mountain und Junker bestmöglich unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm das Projekt-Portfolio des Unternehmens auf einen erfolgreichen Weg zu führen."

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass die IR-Vereinbarung mit der Firma Mac Foster & Company Ltd. ("MF&C") mit Wirkung zum 6. Juni 2024 um zwei Monate verlängert wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das Unternehmen der Firma MF&C ein Honorar in Höhe von 50.000 $ bezahlen. Das Unternehmen kann das Werbebudget während der Vertragsdauer nach eigenem Ermessen auf bis zu 100.000 $ erhöhen. Die von MF&C zu erbringenden Leistungen umfassen die Produktion und Veröffentlichung multimedialer Inhalte (Content Creation und Publishing), digitales Marketing und Social-Media-Marketing sowie weitere damit verbundene Leistungen im Bereich der Anlegerkommunikation. Das Unternehmen wird MF&C die Leistungserbringung nicht mit Wertpapieren vergüten. Soweit dem Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist, besitzt MF&C (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) keine Wertpapiere des Unternehmens und ist mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (Arm's Length) verbunden. Die Kontaktdaten von MF&C lauten: 179 Shaw Street, Toronto, Ontario, M6J 2W6, zu Händen Mac Foster, mac@fosterand.co.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das Projekte im fortgeschrittenen und frühen Explorationsstadium erwirbt und entwickelt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene, 9000 Hektar große, aussichtsreiche Projekt Kena in der Nähe von Nelson, British Columbia. Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2021 für Kena ergab angedeutete Ressourcen im Umfang von 561.900 oz Au und vermutete Ressourcen im Umfang von 2.773.100 oz Au, die in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight enthalten sind. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung an den Konzessionsgebieten Spanish Mountain und Junker.

Weitere Informationen finden Sie in den Aufzeichnungen der vom Unternehmen bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereichten Veröffentlichungen.

West Mining Corp.

Nader Vatanchi

778-881-4631

CEO

mailto:nadervatanchi@hotmail.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "kann", "würde", "könnte", "sollte", "Potenzial", "wird", "bemüht sich", "beabsichtigt", "plant", "vermutet", "glaubt", "schätzt", "erwartet" sowie ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, einschließlich des Abschlusses der vorgenannten Transaktionen, sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf die zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75839Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75839&tr=1



