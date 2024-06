Der polnische Ladeinfrastruktur-Anbieter Ekoenergetyka hat an seinem Hauptsitz in Zielona Góra eine neue Produktionslinie eröffnet, dank der pro Schicht ab sofort zusätzliche 50 Ladegeräte gebaut werden können. Ekoenergetyka gibt in einer Mitteilung an, dank der neuen Linie seine Produktionsgeschwindigkeit verdoppeln zu können. Anfangs soll die neue Produktionslinie 50 Ladegeräte pro Acht-Stunden-Schicht hervorbringen, Anfang 2025 soll dieser Wert ...

