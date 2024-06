IBM schloss in der neuesten Handelssitzung bei $167,38, was einen Anstieg von +0,95% gegenüber dem Vortag bedeutet und hinter dem S&P 500's Zuwachs von 1,19% am selben Tag zurückblieb. Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung des Ergebnisberichts am 24. Juli 2024 werden Anleger die Leistung des Technologie- und Beratungsunternehmens genau beobachten. Es wird erwartet, dass IBM ein EPS von $2,17 meldet, was einen Rückgang von 0,46% gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Das Unternehmen ist jedoch auf dem richtigen Weg, im Vergleich zum Vorjahr sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz Zuwächse zu verzeichnen, mit erwarteten Steigerungen von +3,01% und +1,91%. Investoren dürften auch ein Auge auf Änderungen der Analystenprojektionen haben, die auf kurzfristige Geschäftstrends hinweisen könnten, während IBM [...]

