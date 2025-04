München (ots) -Die Westech-Solar Energy GmbH ist ein Unternehmen, das die Energiewende aktiv mitgestaltet. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen im Bereich Photovoltaik, Speichertechnologien und Elektromobilität setzt das Unternehmen auf langfristige Partnerschaften und höchste Qualität. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich Westech-Solar Energy kontinuierlich weiterentwickelt und zählt heute zu den führenden Anbietern von maßgeschneiderten Energiekonzepten. Jetzt wurde das Unternehmen in München ausgezeichnet.Partnerschaftlichkeit als Schlüssel zum ErfolgWestech-Solar Energy steht für Transparenz, Zuverlässigkeit und eine vorausschauende Geschäftspolitik. Das Unternehmen versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern als strategischer Partner für Unternehmen und Privatkunden, die ihren Energieverbrauch nachhaltiger gestalten möchten. "Wir wollen nicht nur Produkte verkaufen, sondern gemeinsam mit unseren Kunden die Energiewende aktiv vorantreiben", sagt Timea Kovacs, Geschäftsführerin von Westech-Solar Energy.Ein zentraler Aspekt der Unternehmensphilosophie ist die ganzheitliche Beratung: Westech-Solar Energy unterstützt seine Kunden bei der CO2-Bilanzierung, der Anpassung an neue Preisstrukturen und der Berücksichtigung politischer Rahmenbedingungen. Die langfristige Zusammenarbeit steht dabei stets im Fokus.Nachhaltige Lösungen für eine sich wandelnde EnergielandschaftDer Energiemarkt befindet sich im Wandel, und Westech-Solar Energy begegnet den Herausforderungen mit maßgeschneiderten Lösungen."Wir bieten maßgeschneiderte Photovoltaiklösungen für Dächer und Freiflächen, die individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. Zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Nutzung innovativer Handelsmodelle entwickeln wir effiziente Stromspeicherlösungen. Im Bereich E-Mobilität unterstützen wir Unternehmen mit Solarüberdachungen für Parkplätze, der passenden Ladeinfrastruktur sowie der Erweiterung bestehender Tankstellen um E-Ladesäulen. Zudem ermöglichen wir durch den Zugang zu verschiedenen Energiebezugsquellen eine wirtschaftlich sinnvolle Strompreisoptimierung. Unsere herstellerunabhängige Beratung sorgt für die passgenaue Beschaffung von Modulen und Komponenten für jede Anforderung. Darüber hinaus bieten wir Schulungen für Heizungsbauer zum Thema Wärmepumpen sowie einen Online-Shop für den direkten Vertrieb dieser Technologie." - so Timea Kovacs.Herausforderungen und Chancen der EnergiewendeDie Energiewende bringt für Netzbetreiber und Unternehmen erhebliche Herausforderungen mit sich. Westech-Solar Energy begegnet diesen mit innovativen Lösungen, die zur Stabilisierung der Netze und zur effizienten Nutzung erneuerbarer Energien beitragen.Ein zentrales Thema ist die Netzentlastung durch Speichertechnologien. Angesichts überlasteter Stromnetze gewinnen Speicherlösungen zunehmend an Bedeutung, da sie Schwankungen im Stromangebot ausgleichen und eine zuverlässige Energieversorgung sicherstellen können.Ein weiteres Potenzial liegt in der effizienten Flächennutzung für Solarstrom. Unerschlossene Flächen wie Parkplätze oder Gewerbeimmobilien bieten ideale Voraussetzungen für die nachhaltige Energiegewinnung und können so einen wertvollen Beitrag zur Energiewende leisten.Auch die Transformation der Baubranche und der Logistik ist entscheidend. Nachhaltige Energielösungen werden in diesen Bereichen künftig eine tragende Rolle spielen, weshalb eine enge Zusammenarbeit aller Akteure unerlässlich ist, um innovative und zukunftsfähige Konzepte zu entwickeln.Ausgezeichnet als TOP UNTERNEHMEN 2025"Mit einem starken Fokus auf Qualität, Innovation und Partnerschaft gestaltet Westech-Solar Energy die Zukunft der Energieversorgung aktiv mit. Unternehmen und Privatkunden profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll sind. Dafür haben wir die Westech-Solar Energy GmbH in diesem Jahr als TOP UNTERNEHMEN ausgezeichnet." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandPressekontakt:Westech-Solar Energy GmbHRobert-Bosch-Str. 1185748 Garching+49 (0) 89 895 45 77-0info@westech-energy.comhttps://www.westech-energy.com---BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandRundfunkplatz 280335 München+49 89 540 35 91-0zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deOriginal-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172454/6022027