Binance Coin News: 20 % Chance nach Kursexplosion - nach Allzeithoch BNB kaufen?

Erst gestern konnte der Binance Coin ein neues Allzeithoch erreichen, nachdem der BNB-Token in den letzten Wochen und Monaten immer weiter stetig an Wert gewinnen konnte. So gab es nicht wirklich große Sprünge nach oben, sondern regelmäßige Zuflüsse durch immer mehr Anlegern.

Nachdem nun ein neues Allzeithoch bei einem Wert von 710,86 US-Dollar erreichte wurde, fand eine kleinere Kurskorrektur statt, die mit hoher Sicherheit auf die Verkäufe einiger Anleger zurückzuführen ist. Doch noch immer bleibt der BNB Kurs stabil über der Marke von 700 US-Dollar. Ist also jetzt noch immer ein guter Zeitpunkt, um in den Binance Coin zu investieren?

BNB-Token zeigt kurzfristige Preisstabilität

Auch wenn der Kurs des Binance Coins in den letzten 24 Stunden mit 0,93 % leicht im Minus liegt, so zeigt sich der BNB-Token - gerade im Blick auf die hohe Volatilität, die bei den anderen etablierten Kryptowährungen vorherrscht - äußerst preisstabil. Gerade in der letzten Woche konnte zudem eine unerwartet schnelle Kursexplosion erzielt werden, die den BNB-Preis um 19,75 % nach oben drückte und das Allzeithoch am gestrigen Mittwoch mit sich brachte.

Aktuell scheint es so, als ob der Binance Coin eine Konsolidierungsphase durchläuft, die laut einigen Experten noch einige Zeit anhalten könnte. So erreichte der Relative Strength Index (RSI) erst vor wenigen Stunden einen Wert von über 77, was zunächst auf einen überkauften beziehungsweise überbewerteten Preis hindeutet, fiel dann jedoch auf einen Wert von knapp über 50, was auf eine weiterhin unentschlossene Haltung der Anleger hindeutet.

Der Binance Coin (BNB) Kurs der letzten Stunden (Quelle: TradingView)

Ein Blick auf die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) zeigt, dass sie erst vor kurzem die Signallinie von oben nach unten durchbrochen hat, was häufig ein kurzfristig-bärisches Signal darstellt. Sollte der RSI noch weiter fallen und gar einen Wert von 30 oder weniger erreichen, könnte dies in Verbindung mit der MACD-Linie bedeutet, dass auch der BNB-Preis in den nächsten Stunden weiter nach unten gedrückt werden könnte.

Diese These unterstreicht auch der Simple Moving Average (SMA), der im Augenblick trotz steigendem Kurses unter dem BNB-Wert liegt. Dies deutet eine baldige Trendumkehr an. Es ist also durchaus möglich, dass der Binance Coin schon bald unter die Marke von 700 US-Dollar fallen wird, wenn die Unterstützungsmarke von 703,80 US-Dollar unterboten wird.

Binance Coin Prognose: BNB bald bei 1.000 US-Dollar?

Längerfristig betrachtet scheint der Binance Coin allerdings einen äußerst bullischen Trend zu verfolgen. Das sehen auch einige Krypto-Experten so, die derzeit überraschend bullische Prognosen abgeben. So meldete sich unter anderem auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) der unter dem Pseudonym "Sheldon The Sniper" bekannte Krypto-Analyst zu Wort und erklärte, dass seiner Meinung nach der BNB-Kurs schon bald die Marke von 1.000 US-Dollar überschreiten könnte. Hierzu veröffentlichte er eine kurze Kursanalyse in Form eines Charts auf seinem X-Account und erklärte, wie er zu dieser fast unglaublich klingenden Prognose kommt.

$BNB looking extremely bullish , soon to break all time high's . Then $1000 next target



Another coin to lead altcoin run pic.twitter.com/nXKaSnTrpI - Sheldon The Sniper (@Sheldon_Sniper) June 4, 2024

Einer der Hauptgründe, warum der BNB-Preis nicht nur jetzt, sondern auch längerfristig weiter steigen dürfte, ist in den beiden Binance-Funktionen "Launchpool" und "Launchpad" zu finden. Hier können Binance-Nutzer nämlich ihre erworbenen BNB-Token in einem Staking-Pool einsetzen und werden dafür mit regelmäßigen Belohnungen - zum Beispiel von neu gestarteten Krypto-Coins - belohnt. Dies sorgt dafür, dass aktuell immer mehr Anleger den Binance Coin erwerben möchten, was den Preis auch langfristig betrachtet in weitere Höhen treiben könnte.

Ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um in den BNB-Token zu investieren? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworte, denn es ist durchaus möglich, dass die Kryptowährung in den kommenden Wochen erst noch einmal fallen könnte, bevor dann ein neues Allzeithoch angepeilt wird. Warten könnte sich also durchaus auszahlen. Gleichzeitig gibt es auch viele neue Krypto-Projekte, die noch höhere Renditen versprechen und damit vielleicht eine bessere Investition darstellen.

99Bitcoins startet Presale eines eigenen Learn-to-Earn-Tokens

Es gibt nur wenige Lernplattformen mit Fokus auf die Krypto-Welt, die genauso lange wie 99Bitcoins im World Wide Web zugänglich sind. Denn bereits seit 2013 ist der Anbieter einer der Anlaufstellen für ein umfassendes Wissen rund um Blockchain und Kryptowährungen. Mittlerweile wurden sogar über 79 Stunden an Kursmaterial gesammelt, die den Nutzern der Plattform zur Verfügung stehen.

Nun wagt 99Bitcoins den nächsten Schritt und hat erst vor kurzem mit dem Vorverkauf des neuen $99BTC-Tokens begonnen. Hierbei handelt es sich um einen Learn-to-Earn-Token, der nach seinem Launch sowohl als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain agieren soll als auch als BRC-20-Token im Bitcoin-Netzwerk agieren wird.

Erfahre alles zum neuen 99Bitcoins-Token!

Dabei können interessierte Nutzer ihn einfach kaufen und im Staking-Programm einsetzen, wobei letzteres bereits jetzt implementiert ist und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 857 % bietet. Außerdem wird der $99BTC-Token an Nutzer der Lernplattform verteilt, die die verschiedenen Projekte und Kurse erfolgreich abschließen.

Im Augenblick liegt der Preis für den nativen 99Bitcoins-Token bei 0,00108 US-Dollar, doch dürfte er schon bald steigen. Denn spätestens in fünf Tagen wird der nächste Meilenstein im laufenden Presale erreicht, der den Preis automatisch erhöht. So können frühzeitige Anleger bereits jetzt erste Gewinne erhalten.

Jetzt in den $99BTC-Token investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.