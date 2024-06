Nvidia überholt Apple - Börsenwert erstmals über 3 Bio. Dollar

Werbung







Die Chips des US-Herstellers Nvidia nehmen im Zuge des Booms um Künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle ein. Das Unternehmen ist damit nun an den Börsen mehr wert als Apple.



Die Aktien von Nvidia haben Ihren Höhenflug fortgesetzt und den Börsenwert des Herstellers von Chips für KI-Anwendungen erstmals über die so wichtige Marke von drei Billionen Dollar getrieben. Es ist damit nach Apple und Microsoft erst das dritte Unternehmen, das diese Marke geknackt hat.



In punkto Marktkapitalisierung überholte Nvidia erstmals Apple. Microsoft führt auch weiterhin die Rangliste der wertvollsten Unternehmen mit 3,15 Billionen Dollar an. Nvidia setzte am Mittwoch seine Rekordjagd der vergangenen Wochen und Monate fort. Mit einem Plus von knapp 5,2 Prozent gehörte das Papier erneut zu den größten Gewinnern im Nasdaq100®. Dieser erreichte zur Wochenmitte wieder ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn haben die Aktien des KI-Vorzeigeunternehmens ihren Wert schon wieder annähernd verzweieinhalbfacht, während die Apple nicht einmal fünf Prozent gewinnen konnten. Für den technologieorientierten US-Auswahlindex steht für diesen Zeitraum indes ein Plus von gut 13 Prozent zu Buche.









