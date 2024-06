München (ots) -Joyn geht All-in: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden nach siebenjähriger Spielpause wieder gute Freundinnen und Freunde zum glamourös-abgezockten Spieleabend und guten Gesprächen an den Pokertisch ein. Joyn zeigt im Herbst 2024 acht neue Folgen von "Das Duell um die Geld" als Joyn Original.Henrik Pabst, als Chief Content Officer Seven.One Entertainment Group verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, SAT.1 und ProSieben: "Alles auf Joyn! Mit neuen Folgen von 'Das Duell um die Geld' setzen wir erstmals eine ProSieben-Show mit Joko & Klaas als Joyn Original fort. Dieser Schritt spiegelt unsere Content Strategie perfekt wider. Lokale Inhalte mit klarem Fokus auf unsere Streaming-Plattform und zugleich ein Zusammenspiel zwischen Joyn, unseren Sendern und bekannten und beliebten Formaten und Künstler:innen."Thomas Münzner, Programmchef Joyn: "Joko & Klaas passen perfekt zu Joyn. Die Abrufe des ProSieben-Livestreams während ihres 24-stündigen Programmtags im April haben sich im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sonntag mehr als verdreifacht. Gleichzeitig wurde der Wunsch nach neuen Folgen von 'Das Duell um die Geld' in den sozialen Netzwerken regelmäßig und intensiv geäußert. Wir freuen uns auf spannende, neue Quizpoker-Duelle, bei denen alle mitraten können."Wie funktioniert das Quizpokern?Bei "Das Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker, Wissen auf Bluffen und Ahnungslosigkeit auf Geldgewinne. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert. Joko, Klaas und ihre Gäste setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich am Pokertisch zum Bankrott? Wer behält die Nerven und blufft sich zum Sieg? Oliver Kalkofe ist Quizmaster und Spielleiter bei "Das Duell um die Geld".Tickets für die Aufzeichnungen in Berlin sind unter tvtickets.de/dudg erhältlich.Als Spin-off von "CIRCUS HALLIGALLI" erzielte "Das Duell um die Geld" auf ProSieben Marktanteile bis zu 13,7 Prozent in der ProSieben Sender-Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Produziert wird "Das Duell um die Geld" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag der Seven.One Entertainment Group."Das Duell um die Geld" - acht neue Folgen im Herbst 2024 auf JoynHashtag zur Show: DudGBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.06.2024 (endgültig gewichtet)Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 89 95 07 - 1187kevin.koerber@seven.onePhoto Producing & EditingNadine VadersTel.: +49 89 95 07 - 1161nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5795252