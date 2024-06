NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 51 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern weise eine anhaltend starke Markendynamik auf, schrieb Analyst Richard Edwards am Mittwochabend nach Zahlen zum ersten und Kommentaren zum Start des zweiten Geschäftsquartals. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 17:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ES0148396007