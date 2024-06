Brüssel (www.anleihencheck.de) - Hohe Renditen und Diversifizierungsvorteile sprechen für Schwellenländer-Anleihen, so Michaël Vander Elst, Fund Manager Fixed Income bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich die Lage der Schwellenländer deutlich verbessert. Viele Länder hätten Strukturreformen durchgeführt und Regeln in der Verfassung verankert, die Defizite und Verschuldung begrenzen. Auch die Freigabe der Wechselkurse, eine größere Zentralbank-Autonomie und mehr Emissionen von Schuldtiteln in Landeswährung hätten die Anfälligkeit für externe Schocks verringert. Beispiel Asien: Dort hätten in der Krise 1997 hohe Fremdwährungsschulden in Kombination mit abrutschenden Währungen zu Zahlungsausfällen geführt. Heute laute der Großteil der begebenen Staatsanleihen auf Landeswährungen. ...

