In Jena wird im Zuge eines Pilotprojekts ein Laternenlader getestet. Dazu nehmen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und der Kommunalservice Jena einen AC-Ladepunkt an einer Straßenlaterne in Betrieb. Spätestens Ende 2024 soll auf Basis des Pilotprojekts eine Entscheidung der beiden Partner zur Zukunft des Laternenladens in Jena getroffen werden. Im Rahmen des Pilotprojekts wollen die beiden Initiatoren Antworten auf die Fragen finden, welche technischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...