Frankfurt am Main (ots) -Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14.Juni. Das weckt Erinnerungen an das Sommermärchen 2006, als das Land einen Monat vom Fußball verzaubert wurde.Aber wie optimistisch blicken die deutschen Fans in diesem Jahr auf das Turnier im eigenen Land? Wo wollen sie die Spiele schauen? Wie viel wäre Ihnen ein EM-Sieg Deutschlands wert? Wie wirkt sich die EM auf ihr eigenes Verhalten aus?Diese Fragen und mehr beantwortet die internationale ING Befragung - und liefert dabei nicht nur ein Stimmungsbarometer der deutschen Fans pünktlich zur Heim-EM, sondern erlaubt auch einen Vergleich mit den restlichen europäischen Fans.