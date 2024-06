© Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Prognosen für die Preise von Gold und Silber deutlich angehoben. Für Ende 2024 setzt die UBS das Jahresziel von Gold auf 2.600 US-Dollar je Unze. "Wir erleben eine strukturelle Verschiebung am Goldmarkt, getrieben durch starke Käufe des öffentlichen Sektors und eine robuste physische Nachfrage", erklärt UBS-Strategin Joni Teves. Diese Entwicklung schaffe eine feste Basis und bestärke die Anleger in ihrer positiven Haltung gegenüber Gold. Zudem geht die UBS davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten zwei Jahren weiterhin über 2.800 US-Dollar liegen wird, getrieben von makroökonomischer Unsicherheit und geopolitischen Risiken. "Die Diversifizierung durch …