Am 24. Juni wird TUI wieder in den MDAX aufgenommen, nachdem die Aktionäre für die Rückführung der Erstnotiz an die Frankfurter Wertpapierbörse gestimmt haben. Dieser Schritt wird die Kosten senken, die Handelsliquidität verbessern und die Angleichung an die EU-Anforderungen für den Besitz von Fluggesellschaften erleichtern. TUI wird auch in den STOXX Europe 600 Index aufgenommen. Anfang der Woche hatte FTI, der drittgrößte Reiseveranstalter in der DACH-Region, Insolvenz angemeldet. TUI bietet den Kunden von FTI derzeit Sonderangebote an, die für die Sommersaison zusätzliche Kunden anlocken sollen. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf den Markt werden vom Ausgang des Insolvenzverfahrens abhängen und davon, ob FTI endgültig vom Markt verschwindet oder als Ganzes oder in Teilen, möglicherweise unter einem neuen Eigentümer, wieder auftaucht. Die Analysten von mwb research lassen ihre Schätzungen unverändert, bis sich ein klareres Bild über die Zukunft von FTI ergibt, und bestätigen ihre BUY-Empfehlung für die TUI-Aktie mit einem Kursziel von EUR 16,00. Anleger, die sich für die TUI-Aktie und die aktuellen Entwicklungen interessieren, können sich unter https://research-hub.de/events für die Präsentation des Unternehmens auf der mwb research online Travel & Leisure Conference nächste Woche Dienstag anmelden. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken