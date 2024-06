Die MHP Hotel AG meldete ein starkes Geschäftsjahr 23 mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um 30 % auf EUR 136,3 Mio. und einem EBITDA von EUR 1,1 Mio., das aufgrund des steigenden RevPar und einer besseren Fixkostenabsorption über den Schätzungen lag. Zu den wichtigsten Höhepunkten gehörten ein bemerkenswerter Anstieg der Auslastung um 14 Prozentpunkte und eine Stabilisierung der neu eröffneten Hotels. Bei einer stabilen Nachfrage im GJ24, die durch Veranstaltungen in den Städten der UEFA Euro 2024, mehrere Großkonzerte und die Eröffnung des Königshofs in München begünstigt wird, erwartet MHP für das GJ24 einen Umsatz von rund EUR 160 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 6,0 Mio., was den Erwartungen von mwb research entspricht. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,00. Investoren, die sich für den MHP Investment Case und die aktuellen Entwicklungen interessieren, können sich unter https://research-hub.de/events für die Präsentation des Unternehmens auf der mwb research online Travel & Leisure Conference nächste Woche Dienstag anmelden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





