Die Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) hat einen neuen Großauftrag für Offshore-Netzanschlussprojekte (BalWin3 und LanWin4) bekannt gegeben. Der Auftrag hat ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich und wird voraussichtlich 2026 beginnen. Nach BorWin4 und DolWin4 ist dies der zweite große Offshore-Netzanschlussauftrag in den letzten 12 Monaten. Dies wird den Auftragsbestand (Q1 24 Auftragsbestand EUR 1,05 Mrd.) weiter auffüllen, wobei bessere Vertragsbedingungen und damit höhere Margen erwartet werden. In den letzten beiden Quartalen haben sich die Margen aufgrund besserer Vertragsbedingungen für die laufenden Netzanschlussaufträge bereits stark verbessert (EBIT Q4 23 +1010bps yoy; Q1 24 +80bps yoy). Infolgedessen erwarten die Analysten von mwb research eine Verbesserung der EBIT-Margen von 3,7% im GJ23 auf über 6% im GJ24 und über 10% im GJ25. Aufgrund der Margenerholung, des guten Auftragsbestands und der soliden Wachstumsaussichten durch den Hochlauf der Erneuerung der Energieinfrastruktur in Deutschland (DE) bekräftigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





