Nemetschek (NEM) gab die Übernahme von GoCanvas Holdings, Inc. bekannt, um die Digitalisierung der Baubranche weiter zu beschleunigen. GoCanvas ist auf SaaS-Lösungen für die Zusammenarbeit im Außendienst spezialisiert, die papierbasierte Prozesse digitalisieren, die Sicherheit verbessern und die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten. Die Übernahme steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von NEM, flexible Cloud- und mobile Lösungen für Außendienstmitarbeiter anzubieten, die die Datenerfassung in Echtzeit, die Zusammenarbeit im Außendienst und digitale Arbeitsabläufe verbessern. In Anbetracht des erwarteten jährlichen Wachstums des Unternehmens von +20% und des Potenzials, NEM einen erheblichen Mehrwert zu verschaffen, sind die Analysten von mwb research der Ansicht, dass diese Transaktion einen hohen Wertzuwachs und ein robustes Wachstum bietet. Der Kaufpreis mit einem ARR-Multiplikator von ca. 11,5x, der nur geringfügig über NEMs eigenem EV/Umsatz 2024-Multiplikator von 11,2x liegt, ist eine angemessene Bewertung für ein wachstumsstarkes SaaS-Unternehmen. Auf Basis der aktualisierten Schätzungen leiten die Analysten von mwb research ein neues Kursziel von EUR 88,00 (alt EUR 71,00) ab und stufen die Aktie von VERKAUFEN auf HALTEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





